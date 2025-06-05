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        Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın ismi Kırşehir'de bir caddeye verildi

        Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen ay 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın adı, enstitünün bulunduğu Çağırkan köyünün girişindeki caddeye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:13
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        Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın ismi Kırşehir'de bir caddeye verildi
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        Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen ay 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın adı, enstitünün bulunduğu Çağırkan köyünün girişindeki caddeye verildi.

        Kırşehir İl Genel Meclis Başkanvekili Emrah Doğan başkanlığında bugün meclis üyeleri olağan toplantıda bir araya geldi.

        Toplantıda konuşan Doğan, Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Sachihiro'nun Kırşehir ve bilim dünyası için çok önemli değer olduğunu söyledi.

        "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibi değerli bilim insanının enstitüyü kurarak bilimsel çalışmaların yanı sıra Türkiye ile Japonya arasında kalıcı ilişkiler kurulmasına katkı verdiğini vurgulayan Doğan, Sachihiro'nun isminin bir caddeye verilmesi kararının İl Genel Meclisince oy birliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.

        Doğan, kararın hayata geçmesinde gösterdikleri ilgi ve destek için başta Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

        Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti. Kaman ilçesinde ekibiyle 1985'te kazı çalışmalarına başlayan Sachihiro, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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