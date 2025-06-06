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        Kırşehir Valisi Demiryürek, huzurevi ve sevgi evlerini ziyaret etti

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, huzurevi ve sevgi evleri sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 17:07 Güncelleme: 06.06.2025 - 17:07
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        Kırşehir Valisi Demiryürek, huzurevi ve sevgi evlerini ziyaret etti
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, huzurevi ve sevgi evleri sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiryürek, bayram dolayısıyla Kırşehir Huzurevi'ne ve ardından sevgi evlerine ziyarette bulundu.

        Demiryürek, her iki kurumda kalan yaşlı ve çocuklarla sohbet ederek, bayramlaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Allah hepimize sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde daha nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Devletimizin koruması altındaki çocuklarımıza hayırlı gelecekler diliyorum. Çocuklarımızın bahtı, yolu açık olsun. Onların en iyi şekilde büyüyüp yetişmesi ve huzurevinde kalan değerli büyüklerimizin huzurlu bir hayat sürdürmesi için emek veren kıymetli personelimize de teşekkür ediyor, herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

        Demiryürek'e ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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