Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Kırşehir'de defnedildi

        İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Kırşehir'de defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Bornova ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Aslan'ın cenazesi, Kırşehir Ahi Evran Camisi'ne getirildi.

        Cenaze töreninde, Aslan'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Kız kardeşi Merve Aslan ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Öğle vakti kılınan namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Dulkadirli köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Aslan'ın yakınları ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Kazada hayatını kaybeden eşi Ecennur Deniz Aslan'ın cenazesinin Ankara'da defnedileceği, Aslan çiftinin bebekleri V.E. Aslan'ın ise İzmir'de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan vefat haberini alınca rahatsızlanan Haydar Aslan'ın annesi Gülderen Aslan'ın hastanede tedavisinin devam ettiği, baba Veysel Aslan'ın ise 2012 yılında vefat ettiği belirtildi.

        - Olay

        İzmir'in Bornova ilçesi Ankara Asfaltı Caddesi'nde dün E.E. idaresindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarpmış, kazada savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın (30) kullandığı 34 KSP 882 plakalı otomobile ve bariyere çarparak durabilmişti.

        Kazada, Haydar Aslan ve arka koltukta oturan eşi Ecennur Deniz Aslan (29) hayatını kaybetmiş, çiftin yaralanan 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E. ise hastaneye kaldırılmıştı.

        Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Biriminde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Haydar Aslan'ın, ailesiyle kız kardeşinin Kırşehir'deki düğününe katılmak için yola çıktığı öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Demiryürek, huzurevi ve sevgi evlerini ziyaret etti
        Kırşehir Valisi Demiryürek, huzurevi ve sevgi evlerini ziyaret etti
        Japon Arkeolog Dr. Omura'nın ismi Kırşehir'de caddede yaşayacak
        Japon Arkeolog Dr. Omura'nın ismi Kırşehir'de caddede yaşayacak
        Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı
        Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı
        26 ilin geçiş güzergahı Kırşehir'de bayram arefesinde trafik denetimi
        26 ilin geçiş güzergahı Kırşehir'de bayram arefesinde trafik denetimi
        Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın ismi Kırşehir'de bir caddeye verildi
        Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın ismi Kırşehir'de bir caddeye verildi
        İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
        İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi