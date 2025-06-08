Kırşehir'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru defnedildi

Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Taşpınar'ın ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

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