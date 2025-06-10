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        Kırşehir'de bayram tatili süresince 23 trafik kazası meydana geldi

        Kırşehir Valiliği, Kurban Bayramı tatilinde kentin kara yolu güzergahında 23 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:53
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        Kırşehir'de bayram tatili süresince 23 trafik kazası meydana geldi
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        Kırşehir Valiliği, Kurban Bayramı tatilinde kentin kara yolu güzergahında 23 trafik kazasının meydana geldiğini bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentin toplam 2 bin 501 kilometrelik köy yolu ve 689 kilometrelik kara yolu üzerinde, emniyet ve jandarma ekiplerince yoğun trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyeti yürütüldüğü ifade edildi.

        Kurban Bayramı tatilinde, arife gününden itibaren Kırşehir sorumluluk sahasında, 12'si tek taraflı olmak üzere 23 trafik kazasının meydana geldiği belirtilen açıklamada, kazalarda 59 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

        En büyük tesellinin ölümlü bir kazanın yaşanmaması olduğu vurgulanan açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımız hastanelerimizde tedavi edilmiş ve tamamı taburcu edilmiştir. Bu süreçte fedakarca görev yapan emniyet, jandarma ve sağlık personelimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Kazaların yaşanmadığı, sağlıklı ve huzurlu günler temennisiyle." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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