Kırşehir'de 252 köyün 210'unda su altyapısı yenilendi

Kırşehir İl Genel Meclis Başkan Vekili Emrah Doğan, toplam 252 köyünün 210'unda su altyapılarını yenilediklerini bildirdi.

Doğan, yazılı açıklamasında, kış ve sonbahar döneminde yağışların beklenenin çok altında geçmesinden dolayı yaz döneminde su krizi yaşanabileceğini öngörerek, su kıtlığının hasarlara ulaşmaması ve üretimin devam edebilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Kuraklığın su kaynakları üzerinde oluşturduğu ciddi baskıya karşın tedbir alarak bu yıl ki tüm yatırım önceliklerini su alt yapısına verdiklerini aktaran Doğan, su ile ilgili gerekli ekibi kurarak hızlıca çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Doğan, "Bugün itibarıyla toplam 252 köyümüzün 210'unda su altyapılarımızı yenilemiş bulunuyoruz. Kırşehir merkeze bağlı Çuğun ve Karaisa köylerimizin kollektör sistemi yapım ihalesini de gerçekleştirdik. İnşallah çok kısa bir sürede köylerimizin tamamında altyapı, sondaj ve depo çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Bu ve benzeri yatırımlarımızla su altyapımızı güçlendirerek gelecekte yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.