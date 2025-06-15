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        Kırşehir'de jandarma vatandaşları yangın ve boğulmalara karşı uyardı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşları yangınlar ve boğulma vakaları konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:45
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        Kırşehir'de jandarma vatandaşları yangın ve boğulmalara karşı uyardı
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşları yangınlar ve boğulma vakaları konusunda bilgilendirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı, toplum destekli kolluk faaliyetleri kapsamında, vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kentte ve bölgede son zamanlarda yangın ihbarı ile olaylarında artış görülmesi üzerine ekipler, köyleri ziyaret ederek, vatandaşlara broşür dağıttı.

        Ekipler, kuru otların yakılmaması, yanan sigara izmaritinin çevreye atılmaması ile baraj, göl, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Öte yandan ekipler, farklı tarihlerde attığı toplu SMS mesajları ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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