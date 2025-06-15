Kırşehir'de jandarma vatandaşları yangın ve boğulmalara karşı uyardı

Öte yandan ekipler, farklı tarihlerde attığı toplu SMS mesajları ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Ekipler, kuru otların yakılmaması, yanan sigara izmaritinin çevreye atılmaması ile baraj, göl, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kentte ve bölgede son zamanlarda yangın ihbarı ile olaylarında artış görülmesi üzerine ekipler, köyleri ziyaret ederek, vatandaşlara broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı, toplum destekli kolluk faaliyetleri kapsamında, vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

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