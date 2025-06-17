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        Kırşehir'de bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı

        Kırşehir'de bir köyde vatandaşın bitkin halde bulduğu 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:18
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        Kırşehir'de bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı
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        Kırşehir'de bir köyde vatandaşın bitkin halde bulduğu 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Karahıdır köyünde yaşayan bir kişi, tarlasında bitkin ve halsiz halde bulduğu 2 kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen ve ilk müdahalesi yapılan kızıl şahinler de fiziksel yaralanma olmadığı, uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlendi.

        Şahinlerin, rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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