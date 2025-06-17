Kırşehir'de bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedaviye alındı
Kırşehir'de bir köyde vatandaşın bitkin halde bulduğu 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.
Kırşehir'de bir köyde vatandaşın bitkin halde bulduğu 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.
Karahıdır köyünde yaşayan bir kişi, tarlasında bitkin ve halsiz halde bulduğu 2 kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen ve ilk müdahalesi yapılan kızıl şahinler de fiziksel yaralanma olmadığı, uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlendi.
Şahinlerin, rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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