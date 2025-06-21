Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ'nün yeni yatırımlarla hızla büyüyor

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinde yürütülen büyük ölçekli yatırım projeleri ve bunların fiziki gerçekleşme oranlarıyla büyümeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAEÜ'nün yeni yatırımlarla hızla büyüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinde yürütülen büyük ölçekli yatırım projeleri ve bunların fiziki gerçekleşme oranlarıyla büyümeye devam ediyor.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteye yeni kazandırılan Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) binası inşaatı, kentteki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının desteği ile yapılıyor.

        SBF binası toplamda 3 katlı ve 16 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde projelendirilirken, laboratuvar, amfi, derslik, seminer salonları ile akademik ve idari personel ofisleri bulunacak.

        Üniversite bünyesinde Cacabey Bilim Evi ve Merkezi projesinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 15-20 seviyesine ulaşırken, projenin 2 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunurken, 225 metrekare büyüklüğünde bir planetaryum alanı da projeye dahil edildi.

        Merkez yerleşke içerisinde iki alanda öğrenci meydanı ve sosyal tesis çalışmalarına başlandı.

        Öğrenci meydanına biyolojik bir gölet yapılması da planlanırken, tıp fakültesi çevresine voleybol ve basketbol sahaları yapılacak.

        Yine aynı bölgeye 888 geniş yapraklı ve ibreli ağaç ile 52 bin 308 de çalı dikilerek peyzaj çalışmaları yapılacak.

        Üniversite yerleşkesinde yürütülen yatırım projelerinin yanı sıra sağlık, bilim ve çevre düzenlemesi alanlarında eş zamanlı olarak devam eden faaliyetlerle hem üniversitenin hem de şehrin gelişimine önemli katkılar sunulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Çocuklarının kendisinden habersiz başvuru yaptığı YKS'ye girip, 59 yaşında...
        Çocuklarının kendisinden habersiz başvuru yaptığı YKS'ye girip, 59 yaşında...
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Kırşehir'de canlı hayvan pazarı, 'şap' gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı
        Kırşehir'de canlı hayvan pazarı, 'şap' gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı
        Kırşehir'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı
        Kırşehir'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı