Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarma gönderdiği SMS'le çiftçileri yangınlara karşı uyardı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, gönderdiği SMS'le 36 bin çiftçiyi yangınlara karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:47 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de jandarma gönderdiği SMS'le çiftçileri yangınlara karşı uyardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, gönderdiği SMS'le 36 bin çiftçiyi yangınlara karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

        Ekili arazilerde meydana gelen yangın ihbarlarına yönelik üretici ve çiftçilerin uyarılması için çalışma başlatıldı.

        Vatandaşın can ve mal kaybına uğramaması için farkındalık oluşturmayı amaçlayan komutanlık, yaklaşık 36 bin üretici ve çiftçiye toplu SMS gönderdi.

        Toplu SMS mesajında şu ifadelere yer verildi:

        "Hasat devam etmekte olup ekili arazi içinde ve yakınlarında vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramaması için balya, saman üreticisi, biçerdöver operatörü, buğday taşıyan araç şoförlerinin araçlarında olası yangınlara karşı dolu yangın söndürme tüpü taşımaları, bölgede hayvan otlatan çoban ve sürü sahipleri ile vatandaşlar tarafından sigara içilmemesi ve yangına karşı hassas olunması önem arz etmektedir. Yangını fark ettiğinizde derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi veriniz. 'Anız yakma, geleceğini karartma."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu

        Benzer Haberler

        Vali Demiryürek, özel güvenlik görevlileriyle buluştu
        Vali Demiryürek, özel güvenlik görevlileriyle buluştu
        Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'den dualarla uğurlandı
        Ampute Futbol Milli Takımı, Kırşehir'den dualarla uğurlandı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 6 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 6 gözaltı
        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 6 zanlı yaka...
        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 6 zanlı yaka...
        Jandarma, Down Sendromlu Sıla'nın doğum gününü kutladı
        Jandarma, Down Sendromlu Sıla'nın doğum gününü kutladı
        Kırşehir'de jandarmadan down sendromlu Sıla'ya doğum günü sürprizi
        Kırşehir'de jandarmadan down sendromlu Sıla'ya doğum günü sürprizi