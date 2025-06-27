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        Kırşehir'de tıp öğrencileri mezuniyet töreninde kefiye takıp pankart açarak Filistin'e destek verdi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde okulu başarıyla bitiren bazı öğrenciler, direniş sembolü kefiye takıp pankart açarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e desteğini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:40
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        Kırşehir'de tıp öğrencileri mezuniyet töreninde kefiye takıp pankart açarak Filistin'e destek verdi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde okulu başarıyla bitiren bazı öğrenciler, direniş sembolü kefiye takıp pankart açarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e desteğini gösterdi.

        Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, KAEÜ Tıp Fakültesinden 63 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

        Filistin'de hekim ve sağlık çalışanlarının öldüğünü vurgulayan Güneş, hasta veya yaralıların tedavilerinin gerçekleşmesine dahi izin vermeyen, sağlık kuruluşları, hastaneler ve tıbbi tüm alanlara zarar veren İsrail'i kınadı.

        Güneş, katliamlarda hayatını kaybeden başta sağlıkçılar olmak üzere tüm insanlara Allah'tan rahmet diledi.

        Gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle ailelerin heyecanlarını kendilerinin de paylaştığını dile getiren Güneş, "Yeni mezunlar kutsal meslek olan hekimliğe adım atacak. Bugün onları hekim olarak vatana ve millete hizmet için mezun ediyoruz. 6 yıllık zorlu eğitim süresince çocuklarına destek olan ailelerimizi tebrik ediyorum. Değerli hocalarımızın eğitimlerini aksatmadan devam ettirdiği ve büyük emek verdiği gençler mezun oldu, hepinize teşekkür ediyorum. Mezun öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

        Dönem birincisi Saliha Yalçın Üneşi de kendisine destek olan ailesine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Mezuniyet kütüğüne plaket çakan Üneşi'ye, Dekan Güneş tarafından şed kuşatıldı.

        Daha sonra 63 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

        Bazı öğrenciler Filistin'e destek vermek amacıyla boyunlarına Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye takarken, bazıları da "Filistin'de bu yıl hiçbir tıbbiyeli hekim olamadı" yazılı pankart açtı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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