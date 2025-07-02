Kayseri ve Kırşehir'de GSB Spor Okulları törenlerle açıldı

Kayseri ve Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın törenle açılışları gerçekleştirildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yan sahada düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, sporun kötü alışkanlıklara karşı bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Kayseri'de birçok kurumun spor okulu bulunduğu vurgulayan Çiçek, "Hiçbir gencimizi kötülere teslim etmeyeceğiz, hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Türk gençliği spor salonlarına yakışır, sanat salonlarına yakışır, bilim yuvalarına yakışır." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise çağın hastalığı olan hareketsizliğin ve bununla birlikte gelen obezitenin tek çözümünün spor olduğunu belirtti.

Yaz spor okullarının birçok görevi bulunduğunun altını çizen Kabakcı, "Yaz spor okulları devletimizin siz gençler için sunduğu en önemli organizasyonlardan birisidir. Sağlıklı birey yetiştirmenin yanı sıra bu okullarda keşfettiğimiz üstün yetenekli çocuklarımızı organize spora kanalize edeceğiz. Bu da ülke sporunun gelişimi için önemli bir fırsat sunuyor bize." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bazı performans sporcuları ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı. - Kırşehir Kırşehir Ahi Stadyumu'nda düzenlenen açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Alper Balcı, yaz spor okullarına tüm gençleri davet etti. Gençlere sportif faaliyetlere ve kurslara katılarak yaz dönemini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Balcı, emeği geçen antrenör ve idarecilere teşekkür etti. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ise 25 branşta 40'dan fazla antrenörün görev aldığı spor okullarına kent genelinde 10 bini aşkın gencin başvuru yaptığını söyledi. Gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirerek, zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçladıklarını anımsatan Çakmakçı, gençlerin spor adına başarılara imza atmalarını istediklerini aktardı.