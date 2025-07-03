Görme engelli tarih öğretmeni, engellilere örnek olmak için "golbol"e başladı

SERKAN GÜNER - Kırşehir'de göz tansiyonu nedeniyle 6 yıl önce görme yetisini kaybeden 25 yaşındaki tarih öğretmeni Fatmanur Bozkurt, engelli bireylere örnek olmak amacıyla başladığı golbolde müsabakalara katılacak.

Kendisini geliştirmek ve engellilerin spor yapabileceğini göstermek amacıyla 2,5 ay önce golbole başlayan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmeni Bozkurt, Engelli Ahiler Spor Kulübü'nün takım kaptanı oldu.

Bozkurt ve takım arkadaşları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ağustos ayında düzenleyeceği müsabakaların hazırlıklarını, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin spor salonunda sürdürüyor.

- "Umarım uzun yıllar bu sporu yapabilirim"

Fatmanur Bozkurt, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 aydır golbol oynadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Golbol branşını daha önce duyduğunu ama nasıl oynandığını antrenmanlara gelerek öğrendiğini anlatan Bozkurt, heyecanlı bir spor olduğunu dile getirdi.

Göz tansiyonu hastası olduğu için 6 yıl önce görme yetisini kaybettiğini ifade eden Bozkurt, "Tarih öğretmenliği yapıyorum ve öğrencilerimle oynuyorum. İki yıllık öğretmenim, 2023'te görevime atandım. Bu sporu 2,5 aydır yapıyorum. Sporu yapma nedenim, benim gibi engelli olanlara ilham verebilmek. Şu an için bir mesleğim var zaten ama özellikle benim gibi olan öğrencilere, etrafımdaki insanlara bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatabilmek için buradayım. Çok mutluyum. Umarım uzun yıllar bu sporu yapabilirim." diye konuştu.

Bozkurt, müsabakalarda başarılı olmak istediklerini belirterek, gelecek yıllarda da daha iyi şeyler yapmayı amaçladığını kaydetti. Takım olarak ellerinden geleni yapmak için çabaladıklarını anlatan Bozkurt, "Kaptanlık çok güzel bir şey. Etrafındakilere yönlendirme yapabilmesi için orta oyuncu zaten kaptan oluyor. Ben de orta oyuncu olarak takım kaptanıyım, o da kolay oluyor." dedi. Çevresindeki görme engellileri takıma davet eden Bozkurt, "Mesela arkadaşlarımı ben davet ettim. Görme engelli arkadaşlarımla konuşup 'Böyle bir spor varmış, sizin de yapmanızı tavsiye ederim, çok eğlenceli. Spor alanında biz de bir şeyler yapabiliyormuşuz, görmemek bunun için bir engel değilmiş.' diyerek onları teşvik etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı. - Kulüp Başkanı Kaya: "Sporcuların bulunması noktasında da ciddi adımları oldu" Engelli Ahiler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kaya da Bozkurt'un azim ve heyecanıyla kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.