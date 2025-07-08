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        Kırşehir'de halı sahada bitkin halde ebabil kuşu bulundu

        Kırşehir'de bir halı sahada bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:45
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        Kırşehir'de halı sahada bitkin halde ebabil kuşu bulundu
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        Kırşehir'de bir halı sahada bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

        Kent merkezindeki İmam Hatip Halı Saha'da maç yapan gençler, bitkin halde bir ebabil kuşu buldu.

        Su ve yem verilen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        DKMP ekiplerince teslim alınan ebabil kuşu, ilk kontrollerin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Fiziksel yaralanma olmadığı belirlenen kuşun, uzun süre aç ve susuz kaldığı kaydedildi.

        Ebabil kuşunun, rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

        İmam Hatip Halı Saha yöneticilerinden Yasin Yavuz, yaptığı açıklamada, gençlerin bitkin halde bulduğu ebabil kuşunun yeniden sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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