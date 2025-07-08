Kırşehir'de halı sahada bitkin halde ebabil kuşu bulundu

İmam Hatip Halı Saha yöneticilerinden Yasin Yavuz, yaptığı açıklamada, gençlerin bitkin halde bulduğu ebabil kuşunun yeniden sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

DKMP ekiplerince teslim alınan ebabil kuşu, ilk kontrollerin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Fiziksel yaralanma olmadığı belirlenen kuşun, uzun süre aç ve susuz kaldığı kaydedildi.

Su ve yem verilen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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