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        KAEÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı EPDAD tarafından akredite edildi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programının Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:49
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        KAEÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı EPDAD tarafından akredite edildi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programının Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildiği bildirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programının FEDEK tarafından 5 yıllığına akreditesinin yapıldığı belirtildi.

        FEDEK tarafından başarılı geçen değerlendirme sürecinin ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün gerekli işlemlerin ardından 28 Mayıs 2025 ila 30 Eylül 2030 tarihleri arasında şartsız olarak akredite edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "FEDEK tarafından yürütülen değerlendirme süreci kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün akademik programları, eğitim öğretim yöntemleri, öğrenci merkezli yaklaşımları, öğretim elemanlarının yetkinliği, bilimsel araştırma faaliyetleri, fiziksel ve teknolojik altyapısı, ölçme ve değerlendirme süreçleri, staj ve mezun takip sistemleri ile kalite güvencesi mekanizmaları detaylı bir şekilde incelendi. İncelemeler sonucunda değerlendirmeyi başarıyla geçen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 5 yıllık tam akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Bu akreditasyon ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün eğitim ve öğretim standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören kriterlere uygun olduğunu gösteriyor."

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