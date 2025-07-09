Kırşehir'de jandarma ekipleri hasat yapan çiftçileri yangınlara karşı uyardı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız ve örtü yangınlarına karşı köylerde uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Kelismailuşağı, Büyükabdiuşağı, Himmetuşağı ve Çebişler köylerinde buğday ve arpa hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Vatandaşlara, anız ve örtü yangınlarına karşı önlem alınması için biçerdöver ve traktörlerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının önemi anlatıldı.

Çiftçiler, hasadı yapılan bölgelerde sigara içmemeleri, ateşli piknik yapmamaları, mangal ve semaver yakmamaları konularında uyarıldı.

Muhtarlardan da duyarlı olmalarını isteyen ekipler, vatandaşların görebileceği yerlere afişler astı.