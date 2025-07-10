Kırşehir'de ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Tarlada yapılan aramada ise farklı bölgelere ekilmiş 428 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan tarla sahibi C.U'nun, kenevir bitkisini yanında işçi olarak çalışan D.Y. ve F.P'nin ektiğini beyan etmesi üzerine işçiler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın kırsal bölgede C.U'ya ait ayçiçeği tarlasında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

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