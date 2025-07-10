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        Kırşehir'de ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'in Boztepe ilçesinde ayçiçeği tarlasında uyuşturucu üretimi amacıyla kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:12
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        Kırşehir'de ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'in Boztepe ilçesinde ayçiçeği tarlasında uyuşturucu üretimi amacıyla kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın kırsal bölgede C.U'ya ait ayçiçeği tarlasında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan tarla sahibi C.U'nun, kenevir bitkisini yanında işçi olarak çalışan D.Y. ve F.P'nin ektiğini beyan etmesi üzerine işçiler gözaltına alındı.

        Tarlada yapılan aramada ise farklı bölgelere ekilmiş 428 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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