Kırşehir'de bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren kişi gözaltına alındı

Musa Şen'in cesedi de otopsi için aynı hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kent merkezine bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yaşayan M.K. ile komşusu Musa Şen, yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.