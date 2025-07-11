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        Kırşehir'de bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de, bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren, komşusunun karısını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:19
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        Kırşehir'de bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
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        Kırşehir'de, bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren, komşusunun karısını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili dün tartıştığı komşusu Musa Şen'i tüfekle öldüren, eşi Nezaket Şen'i de yaralayan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan ağır yaralanan Nezaket Şen'in Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

        Kent merkezine bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yaşayan M.K, dün yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştığı komşusu Musa Şen ve eşi Nezaket Şen'e pompalı tüfekle ateş açmış, Musa Şen olay yerinde ölmüş, eşi Nezaket Şen ise ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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