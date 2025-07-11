Kırşehir'de polisler çocuklara mesleklerini ve 112 Acil Çağrı Merkezini tanıttı

Ekipler, çocuklara polislik mesleğini ve 112 Acil Çağrı Merkezini tanıttı. Genel ve kişisel güvenlik, sosyal medya kullanımı, trafik ve yangın konularında bilgi verdi.

İl Müftülüğüne bağlı cami ve Kur'an kurslarında kısa süre önce başlayan 2025 yılı yaz Kur'an kurslarını, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ziyaret etti.

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