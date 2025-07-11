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        Kırşehir'de polisler çocuklara mesleklerini ve 112 Acil Çağrı Merkezini tanıttı

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur'an kurslarına giden çocuklara polislik mesleği ve 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:47 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:47
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        Kırşehir'de polisler çocuklara mesleklerini ve 112 Acil Çağrı Merkezini tanıttı
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        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur'an kurslarına giden çocuklara polislik mesleği ve 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verdi.

        İl Müftülüğüne bağlı cami ve Kur'an kurslarında kısa süre önce başlayan 2025 yılı yaz Kur'an kurslarını, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ziyaret etti.

        Ekipler, çocuklara polislik mesleğini ve 112 Acil Çağrı Merkezini tanıttı. Genel ve kişisel güvenlik, sosyal medya kullanımı, trafik ve yangın konularında bilgi verdi.

        Genel bilinç oluşturulması amaçlanan eğitimlerin ardından çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler verildi.

        Bir haftada 8 camide toplam 604 çocuğa bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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