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        Kırşehir'de ceviz üreticilerine makine desteği

        Kırşehir'de ceviz üreticilerine makine ve ekipman desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:54 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:54
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        Kırşehir'de ceviz üreticilerine makine desteği
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        Kırşehir'de ceviz üreticilerine makine ve ekipman desteği verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen "KOP Ceviz Üretiminde Makineleşme Projesi" kapsamında makineler temin edildi.

        Yüzde 70 KOP ve yüzde 30 çiftçi katkısı şeklinde gerçekleşen proje finansmanında, projeye 113 başvuru yapılırken, değerlendirmeler sonucunda 15 üretici destek almaya hak kazandı.

        Kaman Kaymakamlığı önünde düzenlenen dağıtım töreninde hak sahibi çiftçilere, ceviz soyma ve ceviz çırpma makinesi ile bahçe ilaçlama pülverizatörü teslim edildi. Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Emre Demirci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim, üreticilere makineleri teslim etti.

        Dağıtım törenine kurum amirlerinin yanı sıra teknik personeller ve çok sayıda üretici katılım sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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