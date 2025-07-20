Malya Tarım İşletmesi'nde sertifikalı tohum hasadı sürüyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi'nde, yaklaşık 70 bin dekar alanda sertifikalı tohum için hububat ve yem bitkisi hasadı yapılıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4. büyük işletme olarak Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi'nde, kuraklığa rağmen hububat üretimi devam ediyor.

Hububat üretiminde öncü olan Malya Tarım İşletmesi, 218 bin 800 dekar olan işletme arazisinin 158 bin dekarı kültür altı arazi olarak kullanılıyor. İşletmede bu yıl da hasadın ardından elde edilecek ürünler, sertifikalı tohum olarak hazırlanacak.

Yangın riskine karşı gerekli önlemlerin alındığı işletmede, 20 biçerdöverle hasat devam ediyor.

Malya Tarım İşletmesi Müdürü Yalçın Günay, AA muhabirine, işletmede Kırşehir ve bölgede hakim olan karasal iklim nedeniyle kuru tarım yapıldığını söyledi.

Bölgeye uyum sağlayacak, kuraklığa, soğuğa dayanıklı ve yüksek verimli buğday ve arpa üretimlerinin sürdüğünü anlatan Günay, çiftçinin sertifikalı tohum ihtiyacını karşılayan işletme olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Günay, yaklaşık 70 bin dekar alanda hububat ve yem bitkisi ekimi yaptıklarını belirtti. Hasadın 3 hafta süreceğini ifade eden Günay, bu yıl yaklaşık 12 bin ton sertifikalı hububat ve yem bitkisi tohumu hedeflediklerini kaydetti. Sertifikalı tohumlukların çiftçilerin kullanımına sunulacağını anımsatan Günay, şöyle konuştu: "Tohumluk amaçlı buğday, arpa, fiğ, korunga yetiştiriciliği yapıyoruz. İşletmemizde ikisi arpa, dördü buğday olmak üzere 6 çeşit hububat üretimi gerçekleştiriyoruz. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen yerli hububat çeşitlerinin de işletmemizde deneme ekimlerini yapmaktayız. Deneme sonuçlarına göre özellikle kuraklığa dirençli, İç Anadolu bölgesine uyumlu ve yüksek verimli hububat çeşitlerini seçip programımıza alarak çiftçiye ulaştırıyoruz." - "Çiftçilerimizin mutlaka sertifikalı tohum kullanması gerekiyor" Günay, verime direkt etki eden yağışların bu sene daha az olduğuna dikkati çekerek, kuraklığın etkisi ve yağışların yetersizliğinde bir kez daha sertifikalı tohum kullanımının öneminin görüldüğünü vurguladı.