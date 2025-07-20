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        Malya Tarım İşletmesi'nde sertifikalı tohum hasadı sürüyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi'nde, yaklaşık 70 bin dekar alanda sertifikalı tohum için hububat ve yem bitkisi hasadı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:22
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        Malya Tarım İşletmesi'nde sertifikalı tohum hasadı sürüyor
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi'nde, yaklaşık 70 bin dekar alanda sertifikalı tohum için hububat ve yem bitkisi hasadı yapılıyor.

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4. büyük işletme olarak Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi'nde, kuraklığa rağmen hububat üretimi devam ediyor.

        Hububat üretiminde öncü olan Malya Tarım İşletmesi, 218 bin 800 dekar olan işletme arazisinin 158 bin dekarı kültür altı arazi olarak kullanılıyor. İşletmede bu yıl da hasadın ardından elde edilecek ürünler, sertifikalı tohum olarak hazırlanacak.

        Yangın riskine karşı gerekli önlemlerin alındığı işletmede, 20 biçerdöverle hasat devam ediyor.

        Malya Tarım İşletmesi Müdürü Yalçın Günay, AA muhabirine, işletmede Kırşehir ve bölgede hakim olan karasal iklim nedeniyle kuru tarım yapıldığını söyledi.

        Bölgeye uyum sağlayacak, kuraklığa, soğuğa dayanıklı ve yüksek verimli buğday ve arpa üretimlerinin sürdüğünü anlatan Günay, çiftçinin sertifikalı tohum ihtiyacını karşılayan işletme olarak çalıştıklarını dile getirdi.

        Günay, yaklaşık 70 bin dekar alanda hububat ve yem bitkisi ekimi yaptıklarını belirtti.

        Hasadın 3 hafta süreceğini ifade eden Günay, bu yıl yaklaşık 12 bin ton sertifikalı hububat ve yem bitkisi tohumu hedeflediklerini kaydetti.

        Sertifikalı tohumlukların çiftçilerin kullanımına sunulacağını anımsatan Günay, şöyle konuştu:

        "Tohumluk amaçlı buğday, arpa, fiğ, korunga yetiştiriciliği yapıyoruz. İşletmemizde ikisi arpa, dördü buğday olmak üzere 6 çeşit hububat üretimi gerçekleştiriyoruz. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen yerli hububat çeşitlerinin de işletmemizde deneme ekimlerini yapmaktayız. Deneme sonuçlarına göre özellikle kuraklığa dirençli, İç Anadolu bölgesine uyumlu ve yüksek verimli hububat çeşitlerini seçip programımıza alarak çiftçiye ulaştırıyoruz."

        - "Çiftçilerimizin mutlaka sertifikalı tohum kullanması gerekiyor"

        Günay, verime direkt etki eden yağışların bu sene daha az olduğuna dikkati çekerek, kuraklığın etkisi ve yağışların yetersizliğinde bir kez daha sertifikalı tohum kullanımının öneminin görüldüğünü vurguladı.

        Çiftçilere de her zaman sertifikalı tohum kullanmalarını tavsiye ettiklerini dile getiren Günay, şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimizin mutlaka sertifikalı tohum kullanması gerekiyor. Son yıllarda ülkemizin en büyük problemi kuraklıkla ilgilidir. TİGEM'in üretmiş olduğu tohumluklarla ilgili olarak kuraklık, soğuğa dayanıklı, İç Anadolu bölgesine uyumlu, Türkiye şartlarında yüksek verime dayalı sertifikalı tohumun kullanılmasında en az yüzde 25 gibi ürün farkı bekliyoruz. Desteklemelere baktığımızda da çiftçinin bu anlamda herhangi bir kaybı yok, artı üretim kazancı var. Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğünde başlayan hasat sezonuyla hububat ve yem bitkileri hasadı yapıyoruz. Bulunduğumuz bölgede 3 bin dekarlık tek parça parselin büyüklüğünü görebiliriz. Bu devasa işletmedeki üretimlerimizin sonucunda sertifikalı tohumu çiftçimize ulaştırıyoruz."

        - Hasat 20 biçerdöverle gerçekleştiriliyor

        Ziraat mühendisi Süleyman Kule ise yaklaşık 158 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

        Kule, "Hasat faaliyetimiz, yaklaşık 58 bin dekar hububat, 12 bin dekar da yem bitkisi olmak üzere 70 bin dekar alanda devam ediyor. Yangın riskine karşı her grubumuzda 1 itfaiye, 2 tanker, 4 pulluk bağlı traktör ekibimizin desteğiyle hasadımızı yapıyoruz. Arpa ve buğdayın her birinde 10'ar biçerdöver olmak üzere aynı anda toplam 20 biçerdöverle hasadı devam ettirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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