Kırşehir'de hasat dönemindeki 55 traktör römorkuna reflektör takıldı

Kırşehir'de hasat döneminde 55 traktör römorkuna reflektör takıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Mucur-Hacıbektaş kavşağında bulunan yaşam tünelinde traktör sürücüleriyle bir araya geldi.

Sürücülere yaşam tünelinde bilgi veren polis ekipleri, traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik "Reflektör tak, görünür ol" sloganı kapsamında uyarılarda bulundu.

Hasat dönemi nedeniyle köylerle bağlantılı yollara çıkan traktör sürücülerine kurallar hatırlatılarak, traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Kara yolunda traktörlerin güvenli seyirlerini sağlamak ve gece intikallerin de diğer araç sürücülerine karşı görünürlüklerini artırmak amacıyla 55 römorka da reflektör takıldı.

Polis ekipleri, sürücülere soğuk su, limonata, meyve suyu gibi çeşitli ikramlarda bulundu.