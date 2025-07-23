Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'e çevreci uygulamalarıyla modern bir kamu hizmeti binası kazandırılıyor

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, çevreci uygulamalarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının şehre yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:44 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'e çevreci uygulamalarıyla modern bir kamu hizmeti binası kazandırılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, çevreci uygulamalarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının şehre yapılacağını bildirdi.

        Erkan, yazılı açıklamasında, Kırşehir'in ihtiyaçlarına göre yatırım ve proje üretmeyi sürdürdüklerini belirtti.

        AK Parti hükümetlerinin çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve insan odaklı kamu yönetimi anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Erkan, Kırşehir'e önemli bir yatırımı daha kazandırdıklarını kaydetti.

        Erkan, "Nasuhdede Mahallesi'nde inşa edilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binası sıfır atık, güneş enerjisi üretimi, yağmur suyu geri kazanımı gibi çevreci uygulamalarıyla modern kamu hizmetlerinin örnek projelerinden biri olacak. Bu yatırımı şehrimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırşehir'imize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Erkan, teknolojik altyapıya sahip, çevreye duyarlı, akıllı bina sistemleriyle tasarlanarak hizmete girecek binanın, güneş enerji panelleriyle kaplı, kapalı otoparkı, personel odaları, idari birimleri, laboratuvarı, çeşitli toplantı ve çok amaçlı salonlarının da bulunacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de hasat dönemindeki 55 traktör römorkuna reflektör takıldı
        Kırşehir'de hasat dönemindeki 55 traktör römorkuna reflektör takıldı
        Milletvekili Erkan, Kırşehir'e kazandırılan projeler ve sağlanan destekler...
        Milletvekili Erkan, Kırşehir'e kazandırılan projeler ve sağlanan destekler...
        Malya Tarım İşletmesi'nde sertifikalı tohum hasadı sürüyor
        Malya Tarım İşletmesi'nde sertifikalı tohum hasadı sürüyor
        Kırşehir'de tedavi edilen 25 kuş, Bozkır Dağları'na yeniden kanat çırptı
        Kırşehir'de tedavi edilen 25 kuş, Bozkır Dağları'na yeniden kanat çırptı
        Kırşehir'de ceviz üreticilerine makine desteği
        Kırşehir'de ceviz üreticilerine makine desteği
        Kırşehir'de, doğum gününde gölete giren Iraklı çocuk boğuldu
        Kırşehir'de, doğum gününde gölete giren Iraklı çocuk boğuldu