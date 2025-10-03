Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kırşehir'den Kayseri istikametine giden S.Ö'nün kullandığı 66 ACG 240 plakalı otomobil, beldede yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı A'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?

        Benzer Haberler

        Kırşehir Milletvekili Erkan, kentteki spor yatırımları hakkında bilgi verdi
        Kırşehir Milletvekili Erkan, kentteki spor yatırımları hakkında bilgi verdi
        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü jandarmanın yol uygulamasında yakalandı
        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü jandarmanın yol uygulamasında yakalandı
        Kırşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterild...
        Kırşehir'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterild...
        Kırşehir'de 70 bin makaron ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
        Kırşehir'de 70 bin makaron ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
        Kırşehir'de "Ahi Evran'ın Mirasıyla Geleceğe" bilim şenliği düzenlendi
        Kırşehir'de "Ahi Evran'ın Mirasıyla Geleceğe" bilim şenliği düzenlendi
        Kırşehir'de 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kırşehir'de 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi