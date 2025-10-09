Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de kaçakçılık ve narkotik operasyonu

        Kırşehir'de polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:57 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kaçakçılık ve narkotik operasyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edildi.

        Kent merkezi Nasuhdede Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda saf anason yağı, malt içki aroması, kaçak viski ve rakı ile etil alkol derece ölçüm cihazı ele geçirildi.

        Boztepe ilçesi Bağbaşı Mahallesi işle Kaman ilçesi Savcılı Büyükoba köyünde ise çeşitli miktarlarda esrar, Hint keneviri bitkisi ile 2 aydınlatma lambası, ısıtıcı, vantilatör bulundu.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Ahi Evran Veli Vakfı'nın bu yasama yılına yetiştirilmesi hedefleniyor
        Ahi Evran Veli Vakfı'nın bu yasama yılına yetiştirilmesi hedefleniyor
        Kırşehir'de bir ikamette 3 tüfek 2 tabanca, 69 fişek ele geçirildi
        Kırşehir'de bir ikamette 3 tüfek 2 tabanca, 69 fişek ele geçirildi
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Kırşehir'de konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Kırşehir'de konuştu:
        KAEÜ'de "Kayıt dışı İstihdamın Çalışma Hayatına Etkisi" konulu konferans dü...
        KAEÜ'de "Kayıt dışı İstihdamın Çalışma Hayatına Etkisi" konulu konferans dü...
        Kırşehir'de aracında ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişiye idari para cezası
        Kırşehir'de aracında ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişiye idari para cezası
        Kırşehir ve Kayseri'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düze...
        Kırşehir ve Kayseri'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düze...