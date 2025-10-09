Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Ahi Evran Veli Vakfı'nın bu yasama yılına yetiştirilmesi hedefleniyor

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ahi Evran Veli Vakfı'nın bu yasama yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahi Evran Veli Vakfı'nın bu yasama yılına yetiştirilmesi hedefleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ahi Evran Veli Vakfı'nın bu yasama yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

        Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahiliği en iyi şekilde anlatmaya ve Ahi Evran'ın prensipleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Ahiliğin kadim bir kültür mirası olduğunu, Ahi Evran'ın Türk-İslam medeniyetinin şekillenmesinde hayati rol oynadığını hatırlatan Erkan, Ahiliğin insan yetiştirmeyi, toplumsal dengeyi ve sosyal adaleti korumayı hedeflediğini anlattı.

        Ahi Evran'ı daha iyi anlatmak, Ahiliği ve değerlerini yaşatmak için bir dizi çalışma yapıldığını dile getiren Erkan, Ahilik Ansiklopedisi, "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik" ders kitabı, Ahi Külliyesi ve içindeki Kırşehir Ahilik Müzesi ile de bu mirasın gelecek nesillere aktarılma sürecini de çok kıymetli adımlar olarak gördüğünü belirtti.

        Teknolojinin hızla geliştiği, küresel rekabetin her geçen gün arttığı dünyada, Ahiliği toplum hayatının temel taşlarından birisi olarak gördüklerini vurgulan Erkan, "Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yaptığım dönemde dahil olmak üzere uzun uğraşlar ve emekler verdiğimiz, Kırşehir için ve gelecek nesiller için çok kıymetli gördüğümüz Ahi Evran Veli Vakfı çalışmaları tamamlandı. Allah izin verirse bu yasama yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Vakıf kanunun onaylanması ile Ahiliğin tanıtımının dışında gelecek nesillere daha kalıcı bir eser bırakmış olacağız. Sadece esnaf ve sanatkarımızın bir meslek örgütü olarak görmediğimiz Ahiliği, toplumun inşasında geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha fazla görev alması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Ahi Evran-ı Veli'yi rahmetle ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de bir ikamette 3 tüfek 2 tabanca, 69 fişek ele geçirildi
        Kırşehir'de bir ikamette 3 tüfek 2 tabanca, 69 fişek ele geçirildi
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Kırşehir'de konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Kırşehir'de konuştu:
        KAEÜ'de "Kayıt dışı İstihdamın Çalışma Hayatına Etkisi" konulu konferans dü...
        KAEÜ'de "Kayıt dışı İstihdamın Çalışma Hayatına Etkisi" konulu konferans dü...
        Kırşehir'de aracında ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişiye idari para cezası
        Kırşehir'de aracında ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişiye idari para cezası
        Kırşehir ve Kayseri'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düze...
        Kırşehir ve Kayseri'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düze...
        Kırşehir Valisi Demiryürek, ziyaret ve incelemelerde bulundu
        Kırşehir Valisi Demiryürek, ziyaret ve incelemelerde bulundu