KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversitedeki Filistinli öğrencilerle bir araya geldi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitede eğitim alan 18 Filistinli öğrencisiyle buluştu.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karahocagil, makamında görüştüğü öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.

Yaşanan süreçte her zaman Filistinlilerin yanında olmayı sürdürdüklerini anlatan Karahocagil, ateşkesin ardından Filistin’in tekrar güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına inandığını, öğrencilerin eğitimlerinden mahrum kalmaması için de ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Karahocagil, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında ve destekçileri olduğunu belirterek, aldıkları eğitimlerle kendilerini akademik ve sosyal anlamda geliştirebileceklerini, ülkelerine döndüklerinde ise Filistin'in gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını kaydetti.