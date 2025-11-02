Habertürk
Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara'da yakalandı

        Kırşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ankara'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:14
        Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara'da yakalandı
        Kırşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ankara'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda firari A.G'nin kısa süre önce Ankara'ya gittiği tespit edildi.

        Kırşehir ve Ankara ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandığı ikamette yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        A.G'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

