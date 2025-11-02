Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara'da yakalandı

A.G'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda firari A.G'nin kısa süre önce Ankara'ya gittiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

