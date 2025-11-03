Kırşehir'de terör örgütü PKK hükümlüsü yakalandı

Kırşehir'de, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde bir ikamete düzenledikleri operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK hükümlüsü H.T'yi (42) yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.