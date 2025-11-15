Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 33 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda toplam 33 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 22:07 Güncelleme: 15.11.2025 - 22:12
        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) madeni yağ geri dönüşüm tesislerinde, atık yağlardan elde edilen ürünlere "on numara yağ" ve "solvent" gibi inceltici maddeler eklenip kaçak akaryakıt üretilerek diğer illere sevk edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerinin fiziki takibiyle durdurulan bir kamyonda yapılan aramada tanklar içerisinde bulunan 15 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu.

        Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iki sanayi tesisine gerçekleştirilen operasyonda ise 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        3 şüphelinin yakalandığı operasyonda, zanlılara 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

