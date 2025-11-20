Kırşehir'de "Uluslararası Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Öncüleri ve Aşık Paşa Sempozyumu" başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Öncüleri ve Aşık Paşa Sempozyumu" açılış töreniyle başladı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Kırşehir'in asırlar boyunca ilmin, irfanın, hikmetin ve güçlü bir medeniyet tasavvurunun merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Sempozyumun Türkçenin gelişimine ve Anadolu'nun kültür tarihine değerli katkılar sunacağına inandığını belirten Demiryürek, şöyle devam etti:

"Kırşehir, Türk yazı dilinin filizlendiği, geliştiği ve kalıcı eserlerle güçlendiği eşsiz bir kültür muhiti olmuştur. Bu topraklar Aşık Paşa, Cacabey, Şeyh Edebali, Süleyman Türkmani gibi Türk diline, düşüncesine ve insanlık anlayışına yön veren büyük şahsiyetlere yurtluk etmiştir. ​Yaklaşık yedi asır önce Aşık Paşa'nın 'Türk diline kimse bakmaz idi' diyerek dile getirdiği hakikatin bugün nasıl bir medeniyet köküne dönüştüğünü görmek bizler için gurur vericidir. O gün ses olan Türkçe, bugün milletimizin hafızası, kimliği ve geleceğidir. Bu bilinçle Kırşehir’de mayalanan bu dil ve kültür ruhunun gelecek nesillere aktarılması, milli varlığımız açısından hayati bir öneme sahiptir."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise Aşık Paşa'nın tüm eserlerini halkın diliyle Türkçe olarak verdiğini ve Anadolu'yu mayalayan önemli öncülerden olduğunu ifade etti. Aşık Paşa'nın İslami ilimler yanında Arapça, Farsça, Ermenice ve İbraniceyi öğrenerek, bu birikimleriyle tasavvufi doğrultuda halkı irşat etmek için kullandığını vurgulayan Karahocagil, "Kültür ve medeniyetimizin değerlerini toplumun genelinde yaymak ve gelecek nesillere aktarmak gibi bir misyonu benimseyen üniversitemiz, Türk dili ve Türkçe bağlamında bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmayı, medeniyetimizin ve onun en önemli parçası olan dilimizin muhafazası için Aşık Paşa'nın yolundan giderek, bizi biz yapan değerleri muhafaza etmeyi hedefliyor." diye konuştu. Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin ve Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nadir İlhan'ın konuşmalarının ardından, KAEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından tasavvufi müzik dinletisi sunuldu.