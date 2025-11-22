Kırşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ankara'da yakalandı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Kırşehir'de "hırsızlık" suçundan aranan M.S.M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hükümlünün Ankara'ya gittiğini tespit etti.
Bir ikamette saklanan hükümlü, Kırşehir ve Ankara JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
