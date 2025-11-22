Kırşehir'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bir ikamette saklanan hükümlü, Kırşehir ve Ankara JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hükümlünün Ankara'ya gittiğini tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.