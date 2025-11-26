Kırşehir'de hükümlüler 400 dönümlük alanda tarım ve hayvancılığa katkıda bulunuyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 63 hükümlünün katılımıyla üretilen meyve, sebze ve bal ile yetiştirilen büyükbaş hayvanların eti, diğer ceza infaz kurumlarının ihtiyaçlarında kullanılıyor ve satışa sunuluyor.

Kuruma ait Kırşehir-Kayseri kara yolundaki sera ve arazide sebze, meyve ve bal, 600 büyükbaş kapasiteli mandırada ise süt ürünleri ile kırmızı et üretimi yapılıyor.

Kurumun girişinde ve kent merkezinde belirlenen satış noktalarında pazarlanan ürünler, bu sayede vatandaşlara da ulaştırılıyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, hükümlülerin Ahilik kültürüyle meslek edinmeleri ve topluma faydalı faaliyetlerde aktif iş gücü olmalarını amaçladıklarını söyledi.

Topluma faydalı olma şansı verilen hükümlülerin sosyal hayata adapte olma süreçlerini bu tür çalışmalarla kısalttıklarını vurgulayan Ener, teknik gelişmeleri yakından takip edip, hükümlülerin vasıflı çalışanlar olmalarını sağladıklarını dile getirdi.

- Yerleşkede 1000'e yakın meyve ağacı bulunuyor

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş ise yaklaşık 400 dönüm arazide arpa, yonca, salatalık, domates, biber, kavun, karpuz, lahana, patates, soğan gibi sebze, meyve ve tahıl ürünleri yetiştirildiğini belirtti.

Yerleşkede 1000'e yakın elma, kiraz ve vişne ağacının bulunduğunu anlatan Göğüş, ürünlere ciddi talep olduğunu ifade etti.

Göğüş, bal üretimi için gelecek yıldan itibaren kovan sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini ve kendi mağazalarında bal satmayı planladıklarına işaret ederek, besicilik iş kolunda ise 600 büyükbaş hayvan kapasitesi bulunan mandıranın yıl içinde yüzde 90 doluluğa ulaştığını kaydetti.

Hayvanları küçükken alıp kendi ürettikleri arpa, saman ve yoncalarla yaklaşık 10-11 ay beslediklerine değinen Göğüş, "Zaten hepsi et ırkı hayvanlar, daha sonra onları kesime gönderiyoruz. Çevre illerdeki ceza infaz kurumlarının et ihtiyaçları karşılanıyor. En önemlisi de kendi restoranımızda kullandığımız tüm etlerimiz kendi üretimimiz. Bizim veterinerimiz ve gıda mühendisimizin kontrolünde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Yine orada da çalışan hükümlülerimiz var. Bu iş kolunda meslek öğreniyorlar, mesleklerini de geliştiriyorlar." diye konuştu.