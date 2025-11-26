Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de hükümlüler 400 dönümlük alanda tarım ve hayvancılığa katkıda bulunuyor

        SERKAN GÜNER - Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 63 hükümlünün katılımıyla üretilen meyve, sebze ve bal ile yetiştirilen büyükbaş hayvanların eti, diğer ceza infaz kurumlarının ihtiyaçlarında kullanılıyor ve satışa sunuluyor.

        Giriş: 26.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:19
        Kırşehir'de hükümlüler 400 dönümlük alanda tarım ve hayvancılığa katkıda bulunuyor
        SERKAN GÜNER - Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 63 hükümlünün katılımıyla üretilen meyve, sebze ve bal ile yetiştirilen büyükbaş hayvanların eti, diğer ceza infaz kurumlarının ihtiyaçlarında kullanılıyor ve satışa sunuluyor.

        Kuruma ait Kırşehir-Kayseri kara yolundaki sera ve arazide sebze, meyve ve bal, 600 büyükbaş kapasiteli mandırada ise süt ürünleri ile kırmızı et üretimi yapılıyor.

        Kurumun girişinde ve kent merkezinde belirlenen satış noktalarında pazarlanan ürünler, bu sayede vatandaşlara da ulaştırılıyor.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, hükümlülerin Ahilik kültürüyle meslek edinmeleri ve topluma faydalı faaliyetlerde aktif iş gücü olmalarını amaçladıklarını söyledi.

        Topluma faydalı olma şansı verilen hükümlülerin sosyal hayata adapte olma süreçlerini bu tür çalışmalarla kısalttıklarını vurgulayan Ener, teknik gelişmeleri yakından takip edip, hükümlülerin vasıflı çalışanlar olmalarını sağladıklarını dile getirdi.

        - Yerleşkede 1000'e yakın meyve ağacı bulunuyor

        Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş ise yaklaşık 400 dönüm arazide arpa, yonca, salatalık, domates, biber, kavun, karpuz, lahana, patates, soğan gibi sebze, meyve ve tahıl ürünleri yetiştirildiğini belirtti.

        Yerleşkede 1000'e yakın elma, kiraz ve vişne ağacının bulunduğunu anlatan Göğüş, ürünlere ciddi talep olduğunu ifade etti.

        Göğüş, bal üretimi için gelecek yıldan itibaren kovan sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini ve kendi mağazalarında bal satmayı planladıklarına işaret ederek, besicilik iş kolunda ise 600 büyükbaş hayvan kapasitesi bulunan mandıranın yıl içinde yüzde 90 doluluğa ulaştığını kaydetti.

        Hayvanları küçükken alıp kendi ürettikleri arpa, saman ve yoncalarla yaklaşık 10-11 ay beslediklerine değinen Göğüş, "Zaten hepsi et ırkı hayvanlar, daha sonra onları kesime gönderiyoruz. Çevre illerdeki ceza infaz kurumlarının et ihtiyaçları karşılanıyor. En önemlisi de kendi restoranımızda kullandığımız tüm etlerimiz kendi üretimimiz. Bizim veterinerimiz ve gıda mühendisimizin kontrolünde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Yine orada da çalışan hükümlülerimiz var. Bu iş kolunda meslek öğreniyorlar, mesleklerini de geliştiriyorlar." diye konuştu.

        - Yıllık ortalama 175 ton karkas et elde ediliyor

        Besicilikten sorumlu veteriner hekim Ali Çelik de çevre havzadan temin ederek yetiştirdikleri hayvanların özel kesimhanelerde kesildiğini söyledi.

        Kesimden sonra karkasları 24 saat soğuk hava depolarında dinlendirip sevkiyat için hazır hale getirdiklerini anlatan Çelik, "Biz yem hijyeni ve sağlığı konusunda çok dikkat ediyoruz. Çok fazla yem karıştırmıyoruz. Sulu kaba yem dediğimiz silaj, küspe veya bu tarz şeyler yedirmiyoruz. Daha çok arpa, saman, yonca ve karma yemle besi yapıyoruz. O yüzden yerli etçi hayvanlar olduğu için de daha sağlıklı oluyor. Burada üretilen saman, arpa ve yoncaları yem materyali olarak kullanıyoruz." dedi.

        Çelik, yıllık ortalama 500 civarında hayvan kesimi yapıldığına dikkati çekerek, ortalama 175 ton karkas et üretimi ve sevkiyatı yapıldığını bildirdi.

        Hayvansal üretimde çalıştıkları 13 hükümlünün burada meslek edinmelerini sağladıklarını belirten Çelik, cezaevinden çıktıktan sonra besicilik faaliyetini yürütenlerin çoğunlukta olduğunu vurguladı.

        Tarım atölye şefi ziraat mühendisi Numan Hayri Erol ise üretilen sebze ve meyvelere yoğun talep olduğuna dikkati çekti.

        Yeni ürünler ekleyerek üretimi çeşitlendirmek istediklerini kaydeden Erol, "Sincan Açık Cezaevi'ne bir tır ürün gönderdik. Yine Silivri'ye bir tır domates yolladık. Ürettiğimiz ürünler özellikle sebzede Kırşehir ve çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi diğer şehirlerden de talep olduğu için oralara da gönderiyoruz. Yaklaşık 50 hükümlüyle çalışarak sezona hazırlandık. Mart ayında çalışmalarımız başlıyor. Tohumdan üretim yaptığımız için fideleri de kendimiz yetiştiriyoruz. Mart ayından itibaren kasım ve aralık ayına kadar bu arkadaşlar bizimle beraber tarımsal üretimde bir fiil görev alıyorlar." ifadelerini kullandı.

