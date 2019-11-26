Kırşehir’de gençler, “Genç Fikirler Atölyesi” projesi ile esanaflığı, ihracatı ve pazarlamayı öğreniyor

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde gençler, “Genç Fikirler Atölyesi” projesi ile esanaflığı, ihracatı ve pazarlamayı öğreniyor.

Esnaf ve sanatkarlara ihracat vizyonu kazandırmak, ihracatla ilgili olumsuz algıları değiştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Genç Fikirler Atölyesi” projesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından ilgi gösterilen etkinlik, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Finansman Dairesi Başkanı Damla Ebru Aktaş’ ın katılımlarıyla yapıldı.

Öğrencilere, eticaret, elektronik pazarlama, esnaf kimdir?, ihracat potansiyeli nedir?, pazarlama ve markalaşma projesi (PAMAP) ve dünden bugüne davranışsal ekonomi ve kamu politikasında davranışsal yaklaşımlar konularında sunum yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 58 Aralık 2019 tarihinde ATO Congresium’ da gerçekleştirilecek olan “Türkiye Kooperatifler Fuarına Kırşehirli kadın kooperatifleri de ziyaret edilerek davet edildi.

KIRŞEHİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:04

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