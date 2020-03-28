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Kırşehir’de, özel okulda öğrenci öğretmen teması aktif tutuluyor

İHA

– Koronavirüs (Covid19) tehlikesi nedeniyle okullara ara verilmesi sonrası Kırşehir'de bir özel okulda Microsoft teams sistemiyle öğrenci öğretmen diyaloğu online şekilde aktif tutuluyor.

Kırşehir’de, özel okulda öğrenci öğretmen teması aktif tutuluyor

– Koronavirüs (Covid19) tehlikesi nedeniyle okullara ara verilmesi sonrası Kırşehir’de bir özel okulda Microsoft teams sistemiyle öğrenci öğretmen diyaloğu online şekilde aktif tutuluyor.
Öğretmenlerin canlı ders anlatımlarıyla öğrenciler akademik çalışmalarına takip edebiliyor. Okul tarafından kurulan online sistem ile anaokuldan, liseye kadar öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verebiliyor. Okul yönetimi tarafından online sınıf ortamı ile öğrencilerin de derslere katılımlarının sağlandığını belirten okul yöneticisi Mustafa Çelik, “Anaokulu, ilkokul , ortaokul ve lise öğrencileri sınıf bazında online sisteme bağlanırken, öğretmenleri de müfredatta yer alan konuları canlı yayınla öğrencilere anlatıyor. İnteraktif olarak gerçekleşen derslerde öğrenciler konuyla ilgili sormak istedikleri soruları da öğretmenlerine sorarak yanıtlarını alma şansı buluyorlar” dedi. Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim süresinin 30 Nisan tarihine kadar uzaması sonrasında velilerin kaygılanmaması gerektiğini ifade eden Çelik, açıklamasında;
“Okul olarak bu süreçten öğrenci ve öğretmenlerimizin aktif katılımlarıyla başarılı şekilde çıkacağız. Çocuklarımızın sağlıkların gözetildiği uygulamada bizlerin sizlerden isteği ilk hafta sorunsuz ve tam katılımla denemesini yaptığımız uygulamaya destek olmanızdır. Online ders ve etkinlikleri okul yönetimi olarak arttırdık. Öğrencilerimizi eğitim ve öğretimden koparmamaya devam edeceğiz. Hiçbir idareci, öğretmen ve diğer çalışanlarımızı kesinlikle mağdur etmeyeceğiz. İdareci, öğretmen ve yardımcı personelimizin her zaman maddi ve manevi olarak yanında olacağız. Aile olmanın gereğini ziyadesiyle yerine getireceğiz. Telefisini yapamadığımız hiçbir hizmetin ücretini velilerimizden talep etmeyeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu üzücü durumun kısa sürede sona ermesini temenni ederek eğitim öğretim sürecinde Bakanlığımızın da belirlediği ve belirleyeceği kriterler doğrultusunda yaz tatilinde de olsa, hafta sonları da olsa; gerek okulumuzda gerekse şehir merkezinde yeni açtığımız Pergel Kurs Merkezimizde fazlasıyla telafi eğitimi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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