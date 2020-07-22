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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balın kalitesini artırmak için lavanta bahçesi kurdu

DHA

Balın kalitesini artırmak için lavanta bahçesi kurdu


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde arıcılık yapan emekli öğretmen Ali Rıza Budak (65), balın kalitesinin artırmak için kovanlarının yanına lavanta bahçesi kurdu.
Mucur ilçesi Budak köyünde yaşayan 3 çocuk babası Ali Rıza Budak, 14 yıl önce sınıf öğretmenliğinden emekli olduktan sonra eşi Havva Budak ile birlikte arıcılık yapmaya başladı. 5 kovan ile mesleğe başlayan Budak, 14 yılda 200 kovan arıya ulaştı. Budak, 1,5 yıl önce bal kalitesini artırmak için köyünde bulunan 60 dekarlık tarlasına lavanta ekti. Emekli öğretmenin ektiği lavantalar bu yıl çiçek verdi. Uzun yıllardan beri arıcılık yaptığını belirten Budak, "Balı çok severim ve balın orijinal olmasına önem veririm. Böylelikle arıcılığa başladım. 2006 yılında emekli olduktan sonra nasıl kaliteli bal üretebiliriz diye düşünürken bu lavanta fikri aklımıza geldi. Ardından lavanta balı işine girdik. İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz de bize destek oldu. Güzel bir bahçe oldu" diye konuştu.
'BU YIL İLK HASADI ALIYORUZ'
Lavantalar ile farklı üretimler de yapacaklarını belirten Budak, "Sadece bal ile kalmayacağız. Yağ, sabun gibi yan ürünlerinden de faydalanacağız. Bu yıl 200 kovan arımızın 120'sinden bal alacağız. Ben çok memnunum. Bu yıl da lavantanın ilk hasadını alıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2020-07-22 13:15:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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