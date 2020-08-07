Kırşehir'de, kontrollü sosyal hayat hayat denetimleri sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de, kontrollü sosyal hayat hayat denetimleri sürdürülüyor

İHA

Kontrollü sosyal hayatın başlaması ile korona virüs salgını denetimleri Vali İbrahim Akın başkanlığında devam ediyor.

Kırşehir'de, kontrollü sosyal hayat hayat denetimleri sürdürülüyor

Kontrollü sosyal hayatın başlaması ile korona virüs salgını denetimleri Vali İbrahim Akın başkanlığında devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının 81 valiliğe gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında Kırşehir'de geniş kapsamlı bir denetleme gerçekleştiriliyor. Ankara Caddesinden başlayıp Terme Caddesine kadar devam eden denetimden sonra Vali Akın başkanlığında Kentpark ve civarında yer alan işletmelerde denetim gerçekleştirildi. İl yöneticileri ile birlikte yürütülen denetim sırasında esnaflara ve vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali İbrahim Akın, kamuoyunun duyarlılık seviyesini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla denetimlerin yapılacağını söyledi. Yaptıkları denetimlerde vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda duyarlı olmaya davet ettiklerini belirten Vali Akın, “Salgınla mücadelenin en etkili 3 kuralı maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve hijyendir. Gerçekleştirdiğimiz denetlemelerde de vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan bu kurallara riayet etmelerini istedik" dedi.
Kontrollü normale dönüşle birlikte insanların da rehavete kapıldıklarını anlatan Vali Akın, "Kontrollü sosyal hayat dönemine girdiğimiz bu süreçte insanlarımız salgınla mücadelede rehavete kapıldı. Ancak, korona virüs tehlikesi henüz geçmiş değil ve salgınla mücadelemiz devam etmektedir. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bütün illerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamının katılımıyla korona virüs ile mücadele konusunda vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmak üzere sahadayız. Bu denetlemede salgınla mücadelemizin devam ettiğini, rehavete kapılmadan belirlenen kurallara mutlaka riayet edilmesi gerektiğini insanlarımıza hatırlatıyoruz" diye konuştu.
Korona virüs denetimi, Kentpark ve etrafındaki iş yerlerini denetlenmesi, işletme sahipleri ve vatandaşlara maske mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Artan salgın vakalarına karşı tedbirleri arttırıyoruz”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Artan salgın vakalarına ...
Vali Akın: "Korona virüs sürecini hep birlikte atlatacağız" Kırşehir’de, sosyal mesafe ve maske denetimleri Vali Akın, Belediye Başkanı Ekicioğlu ve Ahi esnaf temsilcileri desteği ile yapıldı
YEREL HABERLER Vali Akın: "Korona virüs sürecini hep birlikte ...
Kırşehir Valisi'nden esnafa korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi'nden esnafa korona virüs uyarısı
Kırşehir Belediyespor, yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyespor, yeni başkanını seçti
Su kuyusuna düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen çocuk öldü
Vali Akın, halk günü toplantısına başkanlık yaptı
YEREL HABERLER Vali Akın, halk günü toplantısına başkanlık yaptı
Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu
Mandırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Mandırada çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X