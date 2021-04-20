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Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak kampanyası Lösemili çocuklar için ‘oyuncak’ kampanyası başarılı sonuç verdi Ahi Esnafı ve Eğitimciler destek oldu kampanya çığ gibi büyüdü

İHA

Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak kampanyası Lösemili çocuklar için ‘oyuncak’ kampanyası başarılı sonuç verdi Ahi Esnafı ve Eğitimciler destek oldu kampanya çığ gibi büyüdü

– Kırşehir’de, lösemili çocuklar için başlatılan ‘oyuncak’ kampanyası olumlu sonuç verdi.
Ahi esnafının desteklediği eğitimcilerin kampanyası ile lösemi tedavisi gören çocuklar 23 Nisan’da oyuncaklarına kavuşacak. Oğlu da lösemiye yakalanan Şenol Dönmez, Anadolu Eğitim Sendikasının desteği ile ‘Kemoterapi gören çocuklar için oyuncak' kampanyası başlattı. Kırşehir’de esnafların gönüllü destek verdiği projede lösemi tedavisi gören çocuklar için Anadolu Eğitim Sendikası, oyuncak talep etti.

23 Nisan’a oyuncakları çocuklarla buluşturacaklar.
Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Ramazan Kırboğa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında toplanan oyuncakları çocuklarla buluşturacaklarını söyledi.
Kırboğa, "Lösemi tedavisi gören çocuklarımızı oyuncakla sevindireceğiz. Şenol Dönmez hocamızın evini oyuncak toplama merkezi olarak kullandık. Başlattığımız kampanyaya bu denli talep olacağını bizlerde düşünmemiştik. Bizler de mahcup olduk" dedi.

Evin bir odası oyuncak doldu
Sosyal Bilimler Öğretmeni Şenol Dönmez yürütücülüğünü yaptığı kampanyada oyuncakları evinde topladı. Evinin bir odasını oyuncaklarla dolduran Dönmez’e yaşadığı süreçte sendika yöneticileri destek oldu.
Tedavi gören kendi çocuğunun kendisine sosyal sorumluluk projesi kapılarını açtığını aktaran Dönmez, “Kanser tedavisi gören çocuklar için farklı projeler tasarlıyorum. Projeleri de hayata geçirmeyi düşünüyorum. Bu çocukların durumuna çok yabancıydım, bu süreci kendi çocuğumun tedavi süreci ile gördüm" diye konuştu.
Çocuğunun tedavi süreci ile birlikte kendine çocukların mutlu olmaları adına söz verdiğini anlatan Dönmez, “Çocukların sevinme duygusu ile harekete geçtim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile çocukların oyuncaklara sevineceklerini düşündüm. Bir oda dolusu oyuncak oldu. İnsanlar, Türkiye’nin bir çok yerinden kampanyaya destek sundu” ifadelerini kullandı.
Dönmez, oğlu Ömer Sait’in geçirdiği rahatsızlıkla birlikte lösemili çocuklar için kampanyalar düzenliyor.

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