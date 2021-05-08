Bahçeye çıktığı sırada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde bir kişi fideleri için bahçeye çıktığı sırada düşen yıldırım sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Boztepe ilçesinde Yeter Bozdemir (60) adlı vatandaş, domates fidelerinin yağıştan etkilenmemesi için bahçeye çıktığı sırada yıldırım düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Bozdemir'in cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili emniyet birimleri inceleme başlattı.

Öte yandan etkili rüzgar nedeniyle şehirde 75. yıl Sağlık Meslek Lisesinin çatısı üstünde bulunan saçlarda uçtu. Yaşanan olayda yaralanan ise olmadı. Yağış ise şehirde 15 dakika etkili oldu.

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