Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 0-0

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Abdurrahman DULKADİR / KAYSERİ (DHA)STAT: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Mert Güzenge, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Tuğberk Curbay

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Abdulkadir Akyıldız (Dk.21 Ahmet Karadayı), Sabit Hakan Yılmaz (Dk. 59 Erbay Eker), Serhat Mermer, Hakan Yavuz, Ali Kucik (Dk.71 Oğuzhan Yazıcı), Mehmet Alaeddinoğlu (Dk.71 Furkan Polat), Onur Karakabak, Volkan Altınsoy, Batuhan Süer

KIRKLARELİSPOR: Alp Tutar, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Serkan Sözmen, Emre Keleşoğlu (Dk.69 Ersel Aslıyüksek), Yunus Emre Yalçın, Bahadır Taşdelen, Mert Sinan Pekesen, Emre Balkı (Dk.54 Kubilay Akyüz), Murat Yılmaz, Arda Hilmi Şengül

SARI KARTLAR: Dk. 26 Onur Karakabak, Dk. 52 Batuhan Süer, Dk. 53 Ahmet Karadayı, Dk. 77 Serhat Mermer , Dk. 90+6 Oğuzhan Yazıcı (Kırşehir Belediyespor) Dk. 77 Arda Hilmi Şengül (Kırklarelispor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanşında Kırşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Kırşehir Belediyespor bu sonuçla yarı finale yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-05-16 18:49:17



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