        Kırşehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

        Kırşehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

        Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 19:14 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:14
        4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelileri takibe aldı.

        Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin farklı illerde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu kapsamda Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Sakarya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda S.A., K.B., S.Ö. ve F.K. gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 4 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: DHA

        Mesut Özarslan'dan Özel'e suç duyurusu

        Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP lideri Özür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

