Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, soğuk kış gecelerinde yapılan ve pişmaniyenin atası olarak bilinen "tel helva" kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre Sandıklı'da "pişmaniyenin atası" olarak bilinen tel helvalar, köy odalarında yapıyor. Maliyeti az olan ve çeşitli aşamalarla emek isteyerek yapılan tel helvanın malzemelerini leblebi tozu, şeker, su ve limon suyu oluşturuyor.

İlçede bu geleneğin yaşatıldığı ortamlarda çekimi yapılan tel helva, ilk önce kaynatılarak mat haline gelinceye kadar su ve şekerin karıştırılmasıyla başlıyor. Yarım çay bardağı limon suyunun eklenmesi sonrası mat halini alan şerbet, kar üzerinde bulunan büyük bir tepsiye dökülerek macun kıvamına getiriliyor.

Usta tarafından yoğrulan macun, başka bir tepsiye alınarak leblebi tozu ile karıştırılıyor. Pişmaniye kıvamını alıncaya kadar karıştırılan macun hazır hale geliyor.

"KIŞ GECELERİNİN VAZGEÇİLMEZ TATLISI"

Sandıklı'da düzenlenen etkinlikte tel helva yapan Nigahi Coşkun, yaptığı açıklamada, tel helvanın soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez tatlısı olduğunu dile getirdi.

Tel helva çekimini dedelerinden öğrendiklerini ifade eden Coşkun, bu geleneği gençlere de aktardıklarını belirtti.

Coşkun, hemen hemen her evde kış geceleri bu tatlının yapıldığına dikkati çekerek, "Dedelerimizden gördüğümüz bir gelenek bu. Tahmini geçmişi 90-100 yıl olduğu söyleniyor. Dedelerimizden gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Bunun püf noktası kış günleri olması, soğuk olması ve kar yağarken yapılması." diye konuştu.

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