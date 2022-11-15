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Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak ve hangi araçlar için zorunlu olacak?

Kış lastiği uygulamaması başlangıç tarihi, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Kış aylarında trafik kazalarını azaltmak ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı. İşte, 2022 Kış lastiği (kar lastiği) uygulaması başlangıç tarihi ve takmama cezası...

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  • Kış lastiği takma tarihi: 2022 Kış lastiği (kar lastiği) uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçlar için zorunlu olacak ve takmama cezası ne kadar?

    Kış lastiği uygulaması, Karayolları Trafik Kanununa göre yılın belirli zamanlarında zorunlu olan kurallar arasında yer alıyor. Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan uygulamaya ilişkin olarak "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli ve takmama cezası ne kadar?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 kış lastiği zorunluluğu tarihi, takmanın zorunlu olduğu araçlar ve takmama cezası hakkında merak edilen detaylar...
  • Kış lastiği takma tarihi: 2022 Kış lastiği (kar lastiği) uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçlar için zorunlu olacak ve takmama cezası ne kadar?

    KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık 2022 tarihinde başlamaktadır. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona erecektir.
  • Kış lastiği takma tarihi: 2022 Kış lastiği (kar lastiği) uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçlar için zorunlu olacak ve takmama cezası ne kadar?

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Aralık ile 1 Nisan günleri arasında uygulanan kış lastiği (kar lastiği) zorunluluğuna uymayanlara 846 lira ceza uygulanıyor.
  • Kış lastiği takma tarihi: 2022 Kış lastiği (kar lastiği) uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçlar için zorunlu olacak ve takmama cezası ne kadar?

    KIŞ LASTİĞİ ARAÇLARDA ZORUNLU MU?

    Kış lastiği, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kış aylarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
  • Kış lastiği takma tarihi: 2022 Kış lastiği (kar lastiği) uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçlar için zorunlu olacak ve takmama cezası ne kadar?

    KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

    Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda; ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

    Resmi Gazete'de yer alan kış lastiği zorunluluğuna dair bilgiye göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

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