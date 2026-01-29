Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu yıl olumsuz hava koşullarının etkisiyle uygulama süresi uzatılarak yaklaşık beş ay olarak belirlendi. Düzenleme kapsamında hangi araçların kış lastiği kullanmak zorunda olduğu ve kuralı ihlal edenler için uygulanacak ceza tutarı merak konusu oldu. İşte kış lastiği uygulamasına dair bilinmesi gerekenler…