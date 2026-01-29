Kış lastiği uygulaması kimler için zorunlu? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
AKOM'un İstanbul'a dair yaptığı kar yağışı çağrısının ardından, kış lastiği uygulaması yeniden gündeme geldi. 15 Kasım itibarıyla başlayan uygulama kapsamında hangi araçların kış lastiği zorunluluğu olduğu merak ediliyor. Peki, kış lastiği zorunluluğu hangi araçlar için geçerli ve ceza tutarı ne kadar?
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu yıl olumsuz hava koşullarının etkisiyle uygulama süresi uzatılarak yaklaşık beş ay olarak belirlendi. Düzenleme kapsamında hangi araçların kış lastiği kullanmak zorunda olduğu ve kuralı ihlal edenler için uygulanacak ceza tutarı merak konusu oldu. İşte kış lastiği uygulamasına dair bilinmesi gerekenler…
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı.
Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.
Buna göre kış lastii zorunluluğu 15 Nisan 2026 tarihinde sonlanacak.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?
Kış lastiği kuralona uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.