Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ödemelerinin T.C Kimlik numarasına göre yapılacağını açıkladı. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri...

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.’ dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son bulacak.