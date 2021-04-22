Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu iş verenler tarafından merak konusu oldu. Pandemi süreciyle birlikte birçok işletmede kısa çalışmaya geçildi. Kısa çalışmaya geçen işletmelerde ise çalışanlara nakdi ücret desteği yani nakdi ücret desteği yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği 31 Mart tarihi itibariyle sona ermişti. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili merak edilen detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için haziran sonuna kadar uzatılacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Edinilen bilgiye göre, kısa çalışma uygulaması 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uzatılacak. Kanunda pandemi dolayısıyla getirilen kısa çalışmanın Cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran'a kadar uzatılması yetkisi bulunuyordu. Uzatma işlemi bu yetki kapsamında kararname ile yapılacak.

Pandemi döneminde toplam 3 milyon 850 bin kişi kısa çalışma ödeneği aldı. Mart ayında ise 1 milyon 139 bin kişi kısa çalışma ödeneği almıştı. Kısa çalışmanın 31 Mart'ta sona ermesiyle bu işçilerin önemli bir kısmının ücretsiz izne çıkartıldığı belirtiliyordu.

Uzatma kararından, daha önce kısa çalışma başvurusu yapmış işyerlerince İŞKUR'a bildirilen listelerdeki işçiler yararlanacak.