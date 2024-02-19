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        Haberler Ekonomi Para Kısa vadeli dış borçta yükseliş - Para Haberleri

        Kısa vadeli dış borçta yükseliş

         Kısa vadeli dış borç stoku, geçen yılın aralık ayında 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 17,2 artarak 174,4 milyar dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:33
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        Kısa vadeli dış borçta yükseliş
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, aralık sonu itibarıyla 2022 sonuna göre yüzde 17,2 artarak 174,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

        Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,1 artışla 68,4 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 10,8 artarak 59,6 milyar dolara yükseldi.

        Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 18,4 artarak 12,6 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,4 azalarak 20 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 23,2 artışla 20,7 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 15,2 yükselişle 15,1 milyar dolar oldu.

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        Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 sonuna göre yüzde 7,8 artarak 52,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre yüzde 19,3 artarak 34,5 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 7,5 artarak 93,6 milyar dolar oldu.

        Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 29,2 yükselerek 95,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 3,7 artarak 76,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        2022 yılı sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Aralık sonu itibarıyla 1 milyar 649 milyon dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 357 milyon dolar oldu.

        Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 50,3'ü dolar, yüzde 23,3'ü avro, yüzde 10'u TL ve yüzde 16,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

        Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

        Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,6, Merkez Bankasının yüzde 20,5, özel sektörün ise yüzde 58,9 paya sahip olduğu görüldü.

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