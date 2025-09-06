Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' 5 Ekim'de Zorlu PSM'de

        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' 5 Ekim'de dönüyor

        Mutfaktaki kaosun içinde Bekir'in giderek karmaşıklaşan iç dünyasında cevabını aradığı sorularla sıkışıp kalmasını absürt bir dille anlatan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, 5 Ekim'de ikinci sezonuyla Zorlu PSM'de perdelerini açacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 11:20 Güncelleme: 06.09.2025 - 11:20
        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' 5 Ekim'de dönüyor
        Zorlu PSM’nin tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandırmak ve özgün eserler yaratmak amacıyla sürdürdüğü PSM Atölye eğitimlerinde kısa oyun olarak sergilenen ve geçtiğimiz sezon profesyonel yolculuğuna çıkan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, yeni sezonuna başlıyor. İlk sezonunda kapalı gişe temsilleriyle tiyatroseverleri Zorlu PSM’de buluşturan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, 5 Ekim’de gerçekleştireceği temsiliyle ikinci sezonuna başlıyor.

        Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği, Aylin Alıveren’in dramaturjisini üstlendiği Kısık Ateşte Düdüklü Tencere’nin oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alıyor.

        Mutfaktaki kaos büyüdükçe Bekir’in iç dünyasının giderek daha karmaşıklaştığı, kader aileden gelen bir miras mıdır? Sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi? İnsan hiç tanımadığı bir kişiye benzer mi? sorularına cevap arayan oyun sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek.

        5 Ekim’de Zorlu PSM %100 Stuido’da gerçekleştirilecek Kısık Ateşte Düdüklü Tencere etkinliğinin biletleri posso.com.tr'de satışa çıktı.

