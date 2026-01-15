Kısır tarifi: lezzetli ve kolay kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kısır, besleyici değeri yüksek bulgurun en lezzetli halidir. İçindeki taze soğan, maydanoz, nane gibi otlarla vitamin deposuna dönüşen bu salata, nar ekşisi ve limonun ferahlatıcı etkisiyle dengelenir. Ancak kısır yaparken yapılan en büyük hata, malzemeleri rastgele karıştırmaktır. Sıcak suyun miktarını ayarlayamamak bulgurun lapa olmasına, yeşillikleri sıcakken eklemek ise kararmalarına ve sönmelerine neden olabilir. Hatay usulü ile klasik anne kısırı arasındaki farkları, baharat dengesini ve sunum önerilerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Kaşıklamaya doyamayacağınız bu lezzetin formülünü öğrenmek için okumaya devam edin...

KISIRIN PÜF NOKTASI: BULGUR VE SOS UYUMU

İyi bir kısırın temeli, kullanılan bulgurun kalitesine ve doğru ıslatılmasına dayanır. Pilavlık bulgurla kısır yapılmaz; mutlaka "ince bulgur" veya "köftelik bulgur" olarak satılan, rengi sarı veya esmer olabilen tür tercih edilmelidir. Esmer bulgur daha doğal ve kepekli olduğu için besin değeri daha yüksektir ve kısıra çok yakışır.

Kısırın o canlı kırmızı rengini ve derin lezzetini veren ise salçalı sostur. Salçayı çiğden koymak yerine zeytinyağında az miktarda kavurmak veya sıcak suyla açarak eklemek mide yanmasını önler ve tadını güzelleştirir. Ayrıca nar ekşisi, sumak ve limon suyu üçlüsü, kısırın karakterini belirleyen asit dengesini kurar. Bu ekşilik, bulgurun tahıl tadını kırar ve iştah açıcı bir hale getirir.

TAM ÖLÇÜLÜ KISIR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Kısır yaparken elinizi korkak alıştırmamanız gereken iki malzeme vardır: Zeytinyağı ve ekşi. Kuru ve yavan bir kısır, boğazda düğümlenir. İşte 4-6 kişilik, tane tane dökülen nefis bir kısır için malzeme listesi: İnce Bulgur: 2 su bardağı (Köftelik).

2 su bardağı (Köftelik). Sıcak Su: 1.5 - 2 su bardağı arası (Bulgurun cinsine göre değişir, kontrollü eklenmeli).

1.5 - 2 su bardağı arası (Bulgurun cinsine göre değişir, kontrollü eklenmeli). Salça: 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası (Biber salçası renk ve lezzet için şarttır).

1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası (Biber salçası renk ve lezzet için şarttır). Zeytinyağı: 1 çay bardağı (Hakiki sızma zeytinyağı lezzeti katlar).

1 çay bardağı (Hakiki sızma zeytinyağı lezzeti katlar). Kuru Soğan: 1 adet orta boy (İncecik doğranmış ve tercihen yağda kavrulmuş).

1 adet orta boy (İncecik doğranmış ve tercihen yağda kavrulmuş). Yeşillikler: Yarım demet maydanoz, yarım demet taze soğan, çeyrek demet taze nane (İsteğe göre dereotu veya marul).

Yarım demet maydanoz, yarım demet taze soğan, çeyrek demet taze nane (İsteğe göre dereotu veya marul). Baharatlar: 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı tuz.

ADIM ADIM KISIR YAPILIŞI