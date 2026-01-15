Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kısır tarifi: lezzetli ve kolay kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kısır tarifi: lezzetli ve kolay kısır nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kadınların bir araya geldiği o meşhur altın günlerinin tartışmasız kraliçesi, beş çaylarının en renkli üyesi ve Türk mutfağının "salata" kategorisindeki en doyurucu temsilcisi... İnce bulgurun salça, bol yeşillik ve ekşi soslarla buluştuğu bu eşsiz lezzet, her yörede farklı bir dokunuşla sofralara gelse de verdiği mutluluk hep aynıdır. Kimi yörelerde yoğrularak macun kıvamına getirilen, kimi yerlerde ise tane tane dökülen ve "dökme kısır" olarak bilinen bu tarif, pratikliğiyle de ani gelen misafirlerin en büyük kurtarıcısıdır.

        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:14
        Kısır tarifi
        Kısır, besleyici değeri yüksek bulgurun en lezzetli halidir. İçindeki taze soğan, maydanoz, nane gibi otlarla vitamin deposuna dönüşen bu salata, nar ekşisi ve limonun ferahlatıcı etkisiyle dengelenir. Ancak kısır yaparken yapılan en büyük hata, malzemeleri rastgele karıştırmaktır. Sıcak suyun miktarını ayarlayamamak bulgurun lapa olmasına, yeşillikleri sıcakken eklemek ise kararmalarına ve sönmelerine neden olabilir. Hatay usulü ile klasik anne kısırı arasındaki farkları, baharat dengesini ve sunum önerilerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Kaşıklamaya doyamayacağınız bu lezzetin formülünü öğrenmek için okumaya devam edin...

        KISIRIN PÜF NOKTASI: BULGUR VE SOS UYUMU

        İyi bir kısırın temeli, kullanılan bulgurun kalitesine ve doğru ıslatılmasına dayanır. Pilavlık bulgurla kısır yapılmaz; mutlaka "ince bulgur" veya "köftelik bulgur" olarak satılan, rengi sarı veya esmer olabilen tür tercih edilmelidir. Esmer bulgur daha doğal ve kepekli olduğu için besin değeri daha yüksektir ve kısıra çok yakışır.

        Kısırın o canlı kırmızı rengini ve derin lezzetini veren ise salçalı sostur. Salçayı çiğden koymak yerine zeytinyağında az miktarda kavurmak veya sıcak suyla açarak eklemek mide yanmasını önler ve tadını güzelleştirir. Ayrıca nar ekşisi, sumak ve limon suyu üçlüsü, kısırın karakterini belirleyen asit dengesini kurar. Bu ekşilik, bulgurun tahıl tadını kırar ve iştah açıcı bir hale getirir.

        TAM ÖLÇÜLÜ KISIR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Kısır yaparken elinizi korkak alıştırmamanız gereken iki malzeme vardır: Zeytinyağı ve ekşi. Kuru ve yavan bir kısır, boğazda düğümlenir.

        İşte 4-6 kişilik, tane tane dökülen nefis bir kısır için malzeme listesi:

        • İnce Bulgur: 2 su bardağı (Köftelik).
        • Sıcak Su: 1.5 - 2 su bardağı arası (Bulgurun cinsine göre değişir, kontrollü eklenmeli).
        • Salça: 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası (Biber salçası renk ve lezzet için şarttır).
        • Zeytinyağı: 1 çay bardağı (Hakiki sızma zeytinyağı lezzeti katlar).
        • Kuru Soğan: 1 adet orta boy (İncecik doğranmış ve tercihen yağda kavrulmuş).
        • Yeşillikler: Yarım demet maydanoz, yarım demet taze soğan, çeyrek demet taze nane (İsteğe göre dereotu veya marul).
        • Baharatlar: 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı tuz.
        • Soslar: Yarım limonun suyu ve 2-3 yemek kaşığı nar ekşisi.

        ADIM ADIM KISIR YAPILIŞI

        Kısır yapımında sıralama, lezzetlerin birbirine geçmesi ve yeşilliklerin canlı kalması için çok önemlidir.

        İşte adım adım uygulama rehberi:

        Geniş bir kaba ince bulguru alın. Üzerine sıcak suyu gezdirin. Su miktarı bulgurların üzerini hafifçe geçecek kadar olmalıdır; göl gibi olursa lapa olur. Kabın üzerini bir kapakla veya streç filmle kapatıp bulgurların şişmesi için 15-20 dakika bekleyin.

        Bu sırada sosu hazırlayın. Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtıp ince doğranmış kuru soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Bu işlem, kısırın daha lezzetli olmasını ve midenizi rahatsız etmemesini sağlar. Kavrulan soğanlı salçalı karışımı ocaktan alın.

        Şişen ve yumuşayan bulgurları bir kaşıkla karıştırarak havalandırın, topaklanmaları açın. Hazırladığınız sıcak sosu bulgurun üzerine dökün. Baharatları (pul biber, kimyon, karabiber, sumak, tuz) ve nar ekşisi ile limon suyunu da ekleyerek elinizle veya kaşıkla iyice harmanlayın. Salçanın rengi tüm bulgura geçene kadar karıştırmak önemlidir.

        Bulgur karışımı oda sıcaklığına gelip soğuduğunda, ince ince doğradığınız yeşillikleri (taze soğan, maydanoz, nane) ekleyin. Yeşillikleri sıcak bulgura eklerseniz söner ve kararırlar. Malzemeleri ezmeden nazikçe karıştırın.

        SERVİS VE SUNUM

        Hazır olan kısırı servis tabağına alın. Yanında taze marul yaprakları, turşu, domates ve salatalık dilimleri ile servis yapmak bir klasiktir. Dilerseniz üzerine ceviz içi veya nar taneleri serperek hem görseli zenginleştirebilir hem de lezzete çıtırlık katabilirsiniz. Yanında demli bir çay veya bol köpüklü bir ayran ile kısır, günün her saati tüketilebilecek en keyifli öğündür. Afiyet olsun!

